Charlotte nous emmène à la découverte de La Roche-Guyon, l’un des plus Beaux Villages de France. Situé dans le Val d’Oise à mi-chemin entre Paris et Rouen. Charlotte a rendez-vous avec Christian Broutin. Il est illustrateur. Il est installé sur les hauteurs du village et bénéficie d’une vue imprenable sur le paysage, Charlotte va vous en faire profiter. Ensuite elle a rendez-vous au château pour y retrouver Anne Gouvernel, qui travaille pour l’association des plus Beaux Villages de France ! Mais avant d’aller visiter le château, Charlotte a une petite étape à vous proposer. Elle est attendue par Emmanuelle Bouffé dans le potager fruitier du château. C’est un jardin où l’on cultive les plantes et les légumes de manière naturelle. Et puis pour terminer, direction le château avec son architecture étonnante. Il est accroché et même creusé dans la colline. Martial notre guide du jour va nous raconter son histoire.