Article

Les termes comme l’innovation, les parts de marché et les objectifs mensuels sont presque quotidiennement utilisés au sein des entreprises. Le management l’est moins, mais il demeure le socle de la pérennité d’une organisation. Sans un management de qualité, toute stratégie est assurément vouée à l’échec. Des collaborateurs compétents finissent par s’épuiser aux ordres d’une direction désorganisée. La performance durable ne s’improvise pas, mais découle plutôt de la qualité de la gestion. Comment manager de la bonne façon dans ce contexte ?

Management et rentabilité à long terme : quel rapport ?

Un management en accord avec les règles de l’art n’est pas une chimère RH. Au contraire, il s’agit d’un levier avantageux susceptible d’intervenir dans toutes les stratégies. Plusieurs faits ont prouvé que les groupes dont le management est qualitatif sont plus performants que les autres. Cela s’explique assez simplement. Un management de qualité fait office de lien entre les volets stratégiques et opérationnels.

Cela permet d’obtenir un parfait alignement entre les efforts déployés, et facilite la communication en interne. Les situations conflictuelles sont désamorcées avant de naitre. C’est une excellente façon de faire des économies durables. À ce propos, vous aurez certainement besoin de l’accompagnement offert par Hervé Coudière. Cet expert multidimensionnel en management jouit d’une reconnaissance solidement établie dans toute la région parisienne.

Que vous soyez une PME, un grand groupe ou une organisation publique, son intervention sera une aide précieuse sur divers plans. L’expert pourrait conduire une mission de conseil en management susceptible d’apporter de la nouveauté dans vos habitudes. S’offrir un tel accompagnement est le moyen de jouir d’un impact durable sur votre business. Hervé Coudière est reconnu pour satisfaire ses clients à 98%, ce qui est un excellent score. Avec lui, vous avez la garantie de profiter de solutions sur mesure selon les besoins de votre entreprise.

À propos du »management de qualité’’

L’expression est généralement utilisée à tort et à travers. Un camp y voit une attitude bienveillante, mais autoritaire, tandis que l’autre la perçoit comme une suite de processus RH optimisés. Dans les faits, le management de qualité est fondé sur une bonne de dose d’impératifs, d’écoute et d’harmonie. Un manager digne de ce nom sait que sa mission ne consiste pas seulement à diriger des équipes. Il doit surtout être le reflet des valeurs prônées par l’entreprise et lui-même.

Plus loin, le bon manager :

Fait preuve d’une écoute active, même en absence de retour instantané ;

Définit des buts clairs, mais laisse des marges pour l’innovation ;

Encourage la transparence dans tous les faits quotidiens ;

Reconnait les efforts de chaque collaborateur sans verser dans la flagornerie.

La qualité du management repose surtout sur les relations humaines. Il s’agit véritablement de l’aptitude à mettre en place un cadre sûr où les collaborateurs n’ont aucune crainte. Ces derniers seront plus enclins à faire des propositions, tenter des actions, et apprendre de leurs erreurs. Cela ne doit pas pour autant entrainer une confusion entre l’autorité et le leadership. L’un contraint, et l’autre rassemble.

C’est sur le long terme que les effets et les différences se constatent. La peur entrave l’innovation, alors que l’engagement stimule la croissance. La fonction du manager moderne n’est plus seulement de diriger des équipes. Elle consiste aussi à fédérer les énergies de l’ensemble vers un but.

Audit et amélioration des pratiques internes : mode d’emploi

Réaliser un audit de son management est un exercice auquel peu de managers acceptent de se prêter. Pourtant, c’est le meilleur moyen de comprendre la qualité des relations humaines généralement invisible dans un tableau Excel. Un audit bien réalisé doit reposer sur des actions parfaitement claires comme :

L’évaluation de la perception en interne

La manière dont le management est perçu peut s’évaluer de multiples façons au sein de l’entreprise. Vous disposez pour cela d’outils comme :

Les enquêtes anonymes ;

Le croisement des entretiens ;

Les feedbacks collectifs.

Le but est d’identifier la manière dont les équipes expérimentent la communication, le travail abattu, la confiance, etc.

L’observation des signaux de faiblesse

Certains signes sont parfois la preuve que le management déployé est inefficace ou inadapté. Vous remarquez peut-être que des collaborateurs sont démotivés, fréquemment en arrêt maladie ou responsables de crises internes régulières. Cela ne signifie pas pour autant que l’entreprise est dans une situation précaire. Agir dans les temps peut encore inverser la tendance.

La formation et le suivi des managers

Le management est rarement un talent naturel que possèdent les dirigeants. Il s’agit plutôt d’une aptitude qui s’acquiert au fil du temps et de la pratique. Pour que l’entreprise bénéficie d’un climat social plus apaisé, l’investissement dans la formation des managers est indispensable. Les aspects sur lesquels mettre l’accent sont la gestion du stress et des conflits, la communication, etc. Les managers à succès sont généralement ceux qui écoutent vraiment leur entourage professionnel.

La mise en place d’une culture du feedback

Manager est également une occasion d’apprendre des uns et des autres à une condition. Elle est relative à l’environnement, qui doit être favorable à la libre expression. Il ne faudrait pas considérer le feedback comme un jugement. C’est plutôt un instrument grâce auquel l’amélioration est possible en permanence.

La mise en valeur des succès managériaux

La célébration des succès commerciaux ne doit pas occulter celle des collaborateurs qui en sont les acteurs. La reconnaissance des bonnes pratiques de management consiste aussi à accorder du crédit à ces actions. Il peut être symbolique, car le but est d’inciter d’autres collaborateurs à y trouver de l’inspiration. En pratique, le management de qualité est alimenté par divers éléments importants. Ce sont : la persévérance, l’attention et la remise en cause.

Pour tirer le meilleur parti des ressources humaines, il ne faut pas les considérer comme des machines. Les collaborateurs sont à stimuler de la même manière qu’une flamme. Le manager doit se montrer attentionné, patient et constant dans les efforts déployés.