Documentaire

La série « Il était une fois : leurs plus grandes affaires » propose à des « Grands Flics », des légendes de la Police Judiciaire, de raconter l’enquête qui a bouleversé leur vie, qui a marqué un tournant dans leur carrière. Jean-Marc Bloch nous raconte avec émotion et grand talent, comment, au terme de 2 ans de surveillance, de filatures, d’arrestations manquées où lui et ses hommes risquent leur vie presque chaque jour, il a fini par mettre derrière les verrous Régis Schleicher, l’un des plus dangereux membres d’Action Directe.

Un documentaire de Sébastien Girodon.