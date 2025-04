Documentaire

Comme quantité de jeunes Russes aisés, Macha et son époux Vasja ont quitté la Russie pour tenter leur chance à Belgrade. Tandis que nombre de Belgradois, tels l’avocat et agent immobilier Ognjen, tirent parti de la présence de ces Russes, la hausse des loyers et l’émergence de sociétés parallèles qu’elle induit changent la donne et créent des tensions dans la capitale serbe.

Reportage (Allemagne, 2025, 31mn)

Disponible jusqu’au 07/04/2026