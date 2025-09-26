Documentaire

Digne d’un scénario dystopique, la guerre de l’eau est devenue réalité. En Cisjordanie, colons et soldats israéliens empêchent la population palestinienne d’accéder aux puits tandis qu’en Ukraine, les forces russes se servent de l’eau comme d’une arme.

L’eau potable ne manque pas en Cisjordanie, mais ce sont surtout les Israéliens qui en bénéficient. Contrôlant quelque 80 % des ressources hydriques de la région, les colons reçoivent le soutien de Tsahal pour bloquer l’accès aux rares puits dont disposent encore les Palestiniens. Quels moyens peuvent-ils encore mettre en œuvre pour survivre ?

Barrages détruits, villes assiégées privées d’eau courante, fleuves contaminés : dans la guerre que mène la Russie en Ukraine, l’ »or bleu » constitue un objectif stratégique majeur, et même une arme à part entière.

Située entre le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, la mer d’Aral a été sacrifiée aux plans d’irrigation soviétiques visant à transformer les steppes désertiques en champs de coton. Autrefois quatrième plus grande étendue d’eau continentale du monde, le lac salé est désormais quasiment à sec. Il accueille aujourd’hui le technival Stihia, un événement par lequel ses organisateurs entendent mettre en lumière l’écocide qui a détruit le territoire. « Tracks East » s’entretient avec les habitants de la région et rencontre Loud373, un duo de DJ originaire de Tachkent, la capitale ouzbèke.

Magazine (Allemagne, 2025, 30mn)

Disponible jusqu’au 10/09/2029