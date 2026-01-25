Dans les montagnes de Colombie, le marché des émeraudes brasse plus de 300 millions de dollars par an et a longtemps alimenté violence et convoitises. Au centre de cet empire, Victor Carranza, surnommé le roi de l’émeraude, contrôle une grande partie de la production mondiale. À Muzo, la mine mythique où il a commencé enfant, fortunes colossales et risques extrêmes se jouent en quelques minutes autour de pierres brutes dont personne ne peut prédire la valeur finale.