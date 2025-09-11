Lorsque Winston Churchill est devenu Premier ministre du gouvernement de coalition en temps de guerre en mai 1940, il a promis son «sang, labeur, larmes et sueur» et quelques jours après sa nomination, il a été appelé à honorer sa promesse. Alors que les Pays-Bas tombaient aux mains d’Adolf Hitler et que la France s’apprêtait à emboîter le pas, le sauvetage de milliers de militaires alliés des plages de Dunkerque était la priorité absolue de Churchill.