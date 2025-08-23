L’histoire de l’Everest ne se résume pas aux exploits modernes ni aux foules de randonneurs qui s’y pressent aujourd’hui ; elle est intimement liée à une énigme vieille de plus d’un siècle, celle de George Mallory et Andrew Irvine. En juin 1924, ces deux alpinistes britanniques se lancèrent dans une tentative audacieuse pour atteindre le sommet du toit du monde, à une époque où les cartes étaient approximatives, le matériel rudimentaire et où l’altitude représentait un mystère presque insurmontable. Leur disparition, enveloppée de silence et de brume glacée, a nourri l’une des plus grandes questions de l’histoire de l’alpinisme : ont-ils été les premiers à conquérir l’Everest, avant même Edmund Hillary et Tenzing Norgay en 1953 ?