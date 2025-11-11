Documentaire

La bataille de Dunkerque (nom de code « opération Dynamo ») est le nom donné à l’évacuation de Dunkerque de l’armée britannique (incluant les forces canadiennes) effectuée du 21 mai au 4 juin 1940 avec l’appui de l’armée française contre l’armée allemande. En tout, 338 226 hommes, comprenant environ 120 000 soldats français et belges, seront évacués vers le Royaume-Uni.

Cette appellation de « bataille de Dunkerque » vient du fait que cette retraite a été présentée par Winston Churchill comme une victoire (85% des troupes ayant été évacuées).