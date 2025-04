Documentaire

Dans cet épisode, nous explorons le rôle changeant de la relation entre les Windsor et le Commonwealth et les bouleversements politiques survenus dans le monde au cours des années 60 et 70. Les anciennes colonies passent à l’indépendance, souvent violentes. Les tournées dans ces régions du monde sont menacées et les Britanniques et d’autres anciennes puissances coloniales ont du mal à s’adapter au nouvel ordre mondial et à un pouvoir diminué.