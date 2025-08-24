Et si vous plongiez dans des endroits encore jamais découverts ? C’est en tout cas la pratique à laquelle...
Grâce aux meilleurs joueurs ivoiriens, le football a atteint un tout autre niveau. Son histoire a été marquée par...
Pratiquer le yoga chez soi est devenu une habitude pour des milliers de personnes qui recherchent à la fois...
À travers la pratique de l’ultra-trail, ce film sensible et introspectif raconte l’expérience d’une connexion avec la nature. Celle...
La modélisation mathématique est un outil puissant qui peut être utilisé pour comprendre et prévoir les phénoménons dans divers...
Jonathan, 30 ans, a un rêve fou : devenir l’homme le plus fort du monde. Accompagné de son ami...
Prendre soin de son dos est une démarche indispensable pour préserver une qualité de vie optimale, surtout à une...
On le surnommait « the greatest » en anglais, en français : le plus grand. Le plus grand boxeur de tous...
Pour son dernier Wimbledon, retour sur l’incroyable parcours d’Andy Murray en 2016. 77 ans après Fred Perry, un Britannique...
Malgré ces quatre titres de championne de France, personne ne croyait en elle après sa grossesse. 2 ans avant...
En cinq participations à la Finnmarkslopet (la course de chiens de traîneaux la plus longue et la plus difficile...
En Argentine il y a de nombreux clubs de football qui sont considérés comme les plus performants et les...
Le guide de montagne haut-valaisan Gabriel Voide est un virtuose de l’escalade sur cascade de glace. Nous l’avons suivi...
Monoplaces et motorisations, vous découvrirez l’épopée de Matra de 1965 à 1982. Engagée dans les courses de Formule 3,...
Après une carrière de skieur professionnel jalonnée de succès et d’échecs, de podiums et de blessures graves , Gregory...
C’est l’incroyable histoire d’un aventurier nouvelle génération. Son premier exploit, il l’a préparé en regardant des tutos sur YouTube....
A Manaus, chaque année, un tournoi de football rivalisant en taille, en férocité et en mysticisme avec la forêt...
Choisir les bons vêtements et équipements pour faire du vélo est essentiel pour rouler confortablement et en toute sécurité....
Faut-il avoir peur du kitesurf ? Ce sport de glisse extrêmement spectaculaire a envahi les plages depuis déjà un...
