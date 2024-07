Documentaire

Comment, de 1977 à 1994, Totò Riina a régné par le sang et la terreur sur la mafia sicilienne. Un récit implacable, fondé sur le témoignage de quelques uns de ses hommes et de ceux qui les ont combattus, une réalisation de Mosco Levi Boucault. Ce second volet relate l’offensive de la justice à partir de 1983, les assassinats répétés de policiers, de magistrats et de représentants politiques commandités par Riina ayant fini par entraîner une réaction de l’État. Déterminé à mettre fin à l’impunité de la Mafia, le juge Giovanni Falcone fait extrader Tommaso Buscetta, un « vaincu » dont Riina a fait massacrer plusieurs proches, et le convainc de parler. De février 1986 à décembre 1987, le « maxiprocès » expose pour la première fois la nature et le fonctionnement de Cosa Nostra, pour condamner 475 inculpés à deux mille six cent soixante-cinq années de prison. Dix-neuf des chefs, dont Riina, écopent de la perpétuité. Jugé par contumace, ce dernier, une fois sa peine confirmée en appel, en 1992, sombre dans une fureur sanguinaire, tuant les juges Falcone et Borsellino. Le « parrain des parrains » sera arrêté début 1993, à Palerme, après vingt-quatre ans de cavale. Documentaire de Mosco Levi Boucault diffusion jusqu’au 06/11/2021.