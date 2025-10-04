Ressources Dans la même catégorie

Conférence De quoi la matière est-elle le nom ? Dans notre esprit, les notions de masse et de matière sont solidaires et même intriquées : nous éprouvons autant...

Documentaire Détecter les ondes gravitationnelles La détection des ondes gravitationnelles est le fruit d’une véritable prouesse technologique : afin de déceler le passage d’une...

Documentaire Aux origines de la matière De quoi se composait la matière quelques instants après le Big Bang ? Pour explorer cette physique des origines...

Documentaire Les miroirs les plus parfaits du monde Les miroirs les plus réfléchissants du monde, qui renvoient 99,9999 % de la lumière incidente, sortent d’un laboratoire français....

Documentaire Physique quantique et relativité générale – La lumière selon Albert Einstein Albert Einstein a apporté d’importantes contributions à notre compréhension de la lumière à travers ses travaux sur la théorie...

Documentaire Le mystère de la matière, à l’intérieur de l’atome Pris dans la course à la découverte des parties internes de l’atome et afin de mieux comprendre quelles relations...

Documentaire Mécanique quantique – Au coeur de la vie De la migration des oiseaux à la métamorphose du têtard en passant par la photosynthèse, on découvre ici que...

Documentaire La physique de l’embryon Longtemps réservée aux seuls biologistes, l’embryologie s’ouvre de plus en plus aux physiciens, dont le rôle est de décortiquer...

Documentaire Marie Curie, la chimie de l’impondérable Marie Curie reçoit le Prix Nobel de chimie pour la découverte du polonium et du radium. En suivant la...

Conférence Comment Marie Curie a découvert la radioactivité Marie Curie en découvrant la radioactivité a ouvert une porte sur le monde subatomique. Cette conférence retracera les étapes...

Conférence La nouvelle révolution quantique On croyait tout connaître de la physique quantique. Mais depuis quelques années, nous vivons une nouvelle révolution. Les physiciens...

Conférence Etrange mécanique quantique : de la première à la seconde révolution quantique Le 26 janvier 2023 au théâtre Ducourneau d’Agen, le physicien Alain Aspect a donné une conférence sur le thème...

Documentaire Xenius – Notre sécurité dépend souvent de câbles et de cordes Notre vie ne tient souvent qu’à un fil, une corde, un câble. Le secret de leur solidité. Notre sécurité...

Conférence Oscillations Mouvements dans l’espace, oscillations de pendules sur des chorégraphies rythmées de façon périodique. Des plumes, des balles, des fils,...

Conférence La structure fondamentale de la matière : le boson de higgs Le boson de Higgs joue un rôle fondamental dans le modèle standard de la physique des particules, qui est...

Documentaire La perche et l’énergie | Culture Physique L’énergie est une notion fondamentale mais encore mystérieuse de la physique. En athlétisme, les sauts illustrent bien cette notion...

Conférence Voyage dans l’espace-temps Notre Univers est constitué d’une myriade de galaxies. Chacune contient une pléthore d’étoiles, parfois accompagnées de planètes, mais aussi...