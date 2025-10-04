Jongler avec des photons dans une boîte illustre les expériences menées pour explorer la frontière entre le monde quantique et le monde classique. En piégeant des photons dans une cavité et en les manipulant à l’aide d’atomes sondes, les physiciens peuvent observer des phénomènes comme les superpositions quantiques, la décohérence, ou encore les sauts quantiques. Ces manipulations délicates permettent de visualiser comment les états quantiques deviennent classiques sous l’effet de l’environnement, tout en ouvrant la voie à des avancées en information quantique et en technologies de mesure ultra-précises.