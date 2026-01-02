Formé au CEA et pionnier des circuits quantiques supraconducteurs, Michel Devoret a été récompensé aux côtés de John Clarke et John Martinis pour des travaux fondateurs qui ont jeté les bases du calcul quantique moderne. Le lauréat du Prix Nobel de Physique 2025 revient sur comment a été découvert l’effet tunnel quantique macroscopique et la quantification de l’énergie dans les circuits supraconducteurs. Des travaux à la base des avancées actuelles vers des calculateurs quantiques utilisant ce type de circuit, développés notamment par Google et en France par la start-up Alice & Bob.