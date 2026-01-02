Ressources Dans la même catégorie

Conférence La quantique au coin de la rue Derrière le titre loufoque, se cache une conférence de Noël, dans le pur style originel, c’est-à-dire une conférence scientifique,...

Conférence Le graphène : un matériau miracle ? Le futur serait à la pointe de nos mines de crayons. Lorsque les scientifiques ont réduit le graphite, le...

Article Les neutrinos : une particule mystérieuse de l’univers Les neutrinos sont des particules élémentaires qui suscitent un grand intérêt dans la communauté scientifique. Ils font partie des...

Conférence Les grandes leçons de l’infiniment petit L’étude des atomes, les constituants de base de la matière, a permis de tirer de nombreuses leçons importantes en...

Conférence La transmission quantique Au début du 20ème siècle, des physiciens audacieux sont entrés dans un territoire jusqu’alors inexploré: le domaine du très...

Conférence Qu’est que le temps : vision cosmologique La vision cosmologique du temps se réfère à la manière dont le temps est compris et interprété dans le...

Conférence Les ondes gravitationnelles Pour la première fois, des scientifiques ont observé des ondulations de l’espace-temps, appelées ondes gravitationnelles, produites par un événement...

Conférence Structure et transformation de la matière La structure et la transformation de la matière sont au cœur des sciences physiques et chimiques, révélant les secrets...

Article Comment fonctionne un micro-ondes ? Le micro-ondes, compagnon idéal des personnes seules adeptes de plats surgelés, est une innovation clé dans nos cuisines. Toutefois,...

Conférence Dompter la lumière La lumière se propage dans le vide à la vitesse la plus grande permise par la physique et tel...

Conférence Le boson de Higgs Le 4 juillet 2012, les expériences ATLAS et CMS situées auprès du collisionneur LHC au CERN ont annoncé avoir...

Conférence Histoire de l’électricité : des pierres précieuses aux supraconducteurs L’étude des phénomènes électriques remonte à plusieurs milliers d’années. L’observation de propriétés remarquables « électriques » dans certaines pierres semi-précieuses et...

Conférence Conducteurs organiques et physique quantique à basse dimension Les conducteurs organiques constituent une famille de matériaux fascinants qui ont bouleversé la vision classique de la...

Article Un métal d’exception : l’aluminium L’aluminium est l’un des métaux les plus remarquables et polyvalents de notre époque. Connu pour sa légèreté et sa...

Conférence À la recherche des matières quantiques La physique quantique est invisible, abstraite, elle échappe à nos intuitions. Et pourtant, elle se cache dans le monde...

Documentaire Physique Quantique, un pas vers l’inconnu Pourquoi la pluie tombe-t-elle alors que les nuages restent accrochés au ciel ? Au fil du temps, l’être humain est parvenu...

Documentaire Physique quantique : l’esprit noble de la perception humaine La physique quantique est l’appellation générale d’un ensemble de théories physiques nées au xxe siècle qui, comme la théorie...

Conférence La plus belle des inventions quantiques 1896. Le jeune Piotr Zeeman profite des vacances de son directeur pour tenter une petite expérience. Ce qu’il observe...

Documentaire La gravitation, la force mystérieuse La gravitation est une interaction physique causant l’attraction des corps sous l’effet de leur masse. C’est elle qui nous...