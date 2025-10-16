Documentaire

Au camping du bord de mer, dans la salle communale du village, à la galerie marchande du supermarché, la foule s’empresse d’aller voir Johnny Rock (vrai nom: Denis Le Men), sosie de Johnny Hallyday.

Parce qu’il leur ressemble, parce qu’il les comprend, parce qu’il est accessible, parce qu’il est, tout simplement, ouvrier comme eux, Denis Le Men alias Johnny Rock est une star dans le milieu populaire.

Depuis 25 ans, le Johnny ouvrier parcourt les routes de France, pour offrir à son public, à ceux qui n’ont pas eu droit à leur part de rêve, quelques minutes de bonheur…

Un film de Xavier Champagnac

© 2011, Licenced by Lukarn