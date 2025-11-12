Documentaire

En juillet 2025, une journée en état d’alerte au tsunami aura suffi à réveiller le traumatisme du 11 mars 2011 et l’angoisse d’un nouvel accident nucléaire à la centrale Fukushima Daïchi au Japon.

En 2011, le tsunami a provoqué l’explosion de trois des réacteurs de la centrale de Fukushima, Après Tchernobyl, c’est le second accident nucléaire le plus important. Les centaines de tonnes de débris radioactifs y sont toujours stockés et n’importe quel accident met en péril la sécurité d’un pays entier. Quinze ans plus tard, à quoi ressemble cette région ? Est-il possible d’y vivre aujourd’hui et dans quelles conditions ? Cécile Asunama Brice, sociologue et chercheuse au CNRS au Japon qui consacre son travail à « l’après-Fukushima ». Elle a emmené notre équipe sur la route 114, longtemps fermée pour cause de contamination, à la rencontre de citoyens qui se battent depuis l’accident contre la désinformation et la politique officielle de résilience appliquée par le gouvernement. Tout au long de cet axe routier s’égrènent des villages entiers abandonnés, des milliers de sacs de terre contaminée stockés au bord des routes, des forêts inhabitables car les sols contiennent encore, pour des siècles, des radionucléides tel que le césium 137. Le périple prend fin au bord de l’Océan Pacifique près de la centrale Fukushima Daichi. Là-bas, les citernes contenant l’eau qui a servi à refroidir les réacteurs, sont progressivement vidées dans l’océan, malgré l’opposition des pêcheurs et des pays voisins. Plus de 880 tonnes de débris hautement radioactifs sont toujours enfermés dans les réacteurs endommagés. Un risque réel pour toute la région, d’autant plus que le démantèlement de la centrale peut s’étirer sur 40 ans… A Futaba, le village le plus proche de Fukushima, la pendule est toujours bloquée sur l’heure de passage du tsunami.

Disponible jusqu’au 18/06/2028