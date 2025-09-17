Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Houllebecq, le sulfureux L’écrivain français le plus lu à l’étranger multiplie les polémiques. La dernière en date avec un film porno, une...

Podcast Les écrivains gagnent-ils des droits d’auteur sur les livres d’occasion ? En France, le marché du livre d’occasion pourrait être en train de « cannibaliser toute la chaîne du livre ». Ces...

Conférence Achille à la croisée des textes antiques : un modèle d’ambivalence héroïque « Le meilleur des Achéens » (Iliade, 1.412) se distingue par une force et une intelligence hors du commun. Mais le...

Conférence Proust Proust passe pour le prototype de l’écrivain désengagé, exclusivement attentif à son œuvre. Mais le dernier volume de A...

Article Qui a écrit Tarzan ? Tarzan, le célèbre personnage de la jungle, a été créé par Edgar Rice Burroughs, un écrivain américain. Tarzan est...

Podcast L’IA va-t-elle remplacer les écrivains ? ChatGPT peut-il écrire le prochain grand roman ? Alors que certains auteurs voient l’IA comme une aide précieuse, d’autres y...

Article L’œuvre de Victor Hugo : un reflet de la société française Victor Hugo, figure emblématique de la littérature française, est l’un des écrivains les plus influents du XIXe siècle. À...

Podcast Jean Genet : du voleur à l’écrivain culte Jean Genet, marqué par l’abandon et la délinquance, a été condamné 11 fois entre 1937 et 1944. Placé en...

Documentaire Lovecraft : l’ombre qui plane sur la pop culture Ecrivain autrefois sous-estimé, Howard Philip Lovecraft est aujourd’hui une influence majeure des univers de la science-fiction, du fantastique et...

Documentaire Le grand tour des littérature – L’Italie de Goethe À l’été 1786, Johann Wolfgang von Goethe accompagne en cure thermale, à Carlsbad, le duc Charles-Auguste, dont il est,...

Conférence Roland Barthes : la passion du langage Figure centrale de la pensée française, Roland Barthes (1915-1980) a traversé tous les grands courants intellectuels du XXe siècle....

Documentaire Victor Hugo I Quelle Histoire Connaissez-vous la vie de cet écrivain célèbre, qui nous a laissé un grand nombre de pièces de théâtre, de...

Documentaire Stefan Zweig – Portrait d’un auteur profondément humaniste et pacifiste Issu d’une riche famille juive viennoise, Stefan Zweig (1881-1942) était l’un des écrivains les plus connus de son époque,...

Article 4 infos insolites sur Emile Zola Connu pour ses romans puissants et son engagement dans l’affaire Dreyfus, Émile Zola cache aussi une part plus surprenante...

Podcast Eschyle – Le colosse enfoui (1/2) Eschyle, né vers 525 av. J.-C. à Éleusis, en Grèce antique, est l’un des plus grands dramaturges de l’Antiquité...

Documentaire Oliver Sacks – Biographie d’un médecin et conteur Quelques mois avant sa mort, en 2015, l’écrivain neurologue Oliver Sacks revenait sur son parcours devant la caméra de Ric...

Documentaire « Les hauts de Hurlevent » : amour, haine et vengeance Paru en 1847 sous le pseudonyme masculin d’Ellis Bell, « Les hauts de Hurlevent » sidéra la critique. Dans ce conte...

Article Don Quichotte, le rêveur de Cervantès Don Quichotte est notoirement reconnu pour sa lutte contre des moulins à vent, un acte devenu une expression courante...