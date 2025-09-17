Né en 1900, Jacques Prévert s’impose comme le poète du quotidien, mêlant humour, tendresse et révolte. Dans le tumulte du XXe siècle, il côtoie les surréalistes, avant de tracer sa propre voie entre théâtre, cinéma et poésie. Il joue avec les mots, danse avec les images. Son recueil de poèmes « Paroles » le propulse au firmament littéraire. Suivez le parcours de cet esprit libre et pacifiste qui a su capturer l’âme populaire et sublimer la simplicité de la vie.