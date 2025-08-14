Les Pouilles est la région située dans le «talon de la botte» italienne, cette péninsule qui s’avance entre la mer Adriatique et la mer Ionienne. C’est la destination idéale pour découvrir une Italie authentique, profiter d’une gastronomie raffinée et se ressourcer au coeur d’une nature préservée. Tiga débute son voyage par le littoral : les petits villages qui le bordent sont légion et les maisons en pierre posées à flanc de falaise fourmillent dans les environs.
Au sommaire :
– Les mers des Pouilles
– Le grenier de l’Italie
– Noces à l’italienne
– Le renouveau des villages oubliés
– Padre Pio, le miracle des Pouilles
– Les maîtres de la sculpture