Documentaire

Alors que les agriculteurs indiens ont à nouveau défié le gouvernement de Narendra Modi en février 2024, retour sur l’immense mouvement de protestation qui avait bloqué New Delhi pendant quatorze mois en 2020-2021. Immersion au coeur d’une révolte paysanne.

« Longue vie à l’unité des paysans ! » C’est une immense marée humaine, avec des files interminables de camions, de tracteurs et de remorques, puis une cité nomade de tentes à perte de vue. Pendant plus d’un an, à partir de septembre 2020, un demi-million de paysans, venus des quatre principaux États agraires du pays – Pendjab, Uttar Pradesh, Rajasthan et Haryana –, marchent sur New Delhi pour protester contre des lois qui visent à réduire leurs droits et à déréguler le marché de l’agriculture par la suppression de l’encadrement des prix. Imposée par le gouvernement de Narendra Modi sans consultation préalable, cette réforme tend à détruire, pour le plus grand profit des géants de l’agroalimentaire, le système qui protégeait jusque-là les paysans indiens depuis la révolution verte des années 1960. Juché sur son tracteur, Gurbaaz Sangha, 26 ans, songeait à émigrer au Canada, mais il décide de quitter à son tour son Pendjab natal pour rejoindre le mouvement. Dans un extraordinaire élan de solidarité porté par l’union de quelque quarante syndicats et une impressionnante organisation, hommes et femmes luttent au coude-à-coude, toutes religions, castes et générations confondues, installant durablement des campements aux points d’entrée névralgiques de la capitale. Avec l’appui de médias aux ordres et à grand renfort de violences policières, le gouvernement s’emploie alors à discréditer cette mobilisation d’une ampleur inédite. Pourtant, la plus longue grève de l’histoire de l’Inde se conclut par une victoire, le premier ministre, dans une volte-face en novembre 2021, accédant à la plupart des revendications des paysans. Mais 720 d’entre eux y auront trouvé la mort.

Une nouvelle voie

Jour après jour, saison après saison, les réalisateurs indiens Nishtha Jain et Akash Basumatari ont suivi les battements de cœur et de vie de ce combat pacifique. Entre cuisines collectives, concerts, danses et discours d’une remarquable maturité politique, ces paysans ont forgé, au cours de ces quatorze mois, un véritable mouvement d’émancipation. Avec confiance et malgré la répression policière, ils inventent une nouvelle voie, révélant une Inde plurielle d’une saisissante modernité. Fier et ému aux larmes, Rakesh Tikait, leader du BKU (Bharatiya Kisan Union), félicitera les marcheurs : « Vous avez montré au monde comment manifester ! » Immersion tout à la fois politique et poétique au cœur du mouvement, ce documentaire rend hommage à leur courage et à une action collective qui pourrait bien en inspirer d’autres, au-delà de leur pays.

Documentaire de Nishtah Jain (France, 2024, 52mn)

