Documentaire

Festival de bruits, de couleurs et de visages, l’Inde ne laisse jamais indifférent. Du légendaire Taj Mahal à Bombay, la « maximum city », en passant par le Rajasthan et ses palais de Maharajahs, nous suivons la jeune « reporter-graphique » Carla Talopp tout au long de son périple dans le nord du pays. Carla Talopp, 26 ans, est une passionnée d’art et de culture. Elle a suivi une formation d’Arts Graphiques à l’école Penninghen. En 2005, diplôme en poche, la voilà partie six mois entre le sous-continent indien et l’Amérique latine.Reporter graphique, il s’agit pour elle de fabriquer des images, quelque soit le support, pour véhiculer des idées et des émotions.

Réalisateur : Marc Temmerman