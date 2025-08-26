Article

Avoir un sommeil réparateur ne se fait pas sur n’importe quel matelas. Avec un couchage de qualité, propre et sein, vous êtes sûr(e) de bien dormir. En protégeant votre matelas, vous augmentez son confort, son hygiène et sa durée de vie. Nous vous expliquons comment.

Une longévité dupliquée

Un bon matelas est un investissement que l’on ne peut pas faire tous les ans. En général, la durée de vie d’un matelas est comprise entre 10 et 12 ans. Sa qualité, son maintien et son confort optimal est garantit au meilleur des cas pendant 5 à 8 ans. Pour ne pas raccourcir cette longévité, il est impératif de protéger son matelas de tout sinistre, de tout accident involontaire.

Tissu déchiré, couture qui saute, tache visible, humidité, acariens : autant de causes souvent inévitables qui peuvent réduire la durée de vie d’un matelas. D’où la nécessité d’installer un surmatelas imperméable ou une alèse de matelas par-dessus sa literie. Des professionnels de la literie comme bett1 propose des protections haut de gamme pour imperméabiliser votre matelas et lui offrir une large durée de vie.

Une meilleure hygiène

Entre sommeil et santé, il y a un lien. Il faut savoir pourquoi l’hygiène du sommeil est-elle importante pour votre santé. Le manque d’hygiène peut causer des problèmes d’allergie, de respiration, de démangeaison et même de l’asthme. Tous ces problèmes de santé empêchent d’avoir un bon sommeil et donc, un repos réparateur.

On ne s’en rend pas compte, mais la nuit, le corps et le cerveau se renouvellent. Il est impératif de leur offrir des conditions de sommeil idéales, surtout si le dormeur est allergique.

Alors, comment l’utilisation d’un protège-matelas peut-elle aider les personnes allergiques ou asthmatiques ? En recouvrant le matelas d’une barrière physique comme un surmatelas, une alèse ou une housse imperméable, on réduit l’accumulation d’acariens, ces petits nuisibles invisibles qui se nourrissent des squames de notre peau.

Si votre pièce est chaude et humide, ils prolifèreront rapidement et c’est à ce moment que vous pourriez faire des réactions allergiques (rhinite, conjonctivité, asthme).

Une imperméabilité à tout accident

Les fuites urinaires, les règles, les sueurs nocturnes, les cafés renversés, les bêtises des enfants… Il y a tant de possibilités de mouiller son matelas. Comment l’humidité affecte-t-elle votre matelas au fil du temps ?

En fait, cette humidité qui découle de ces accidents ponctuels s’infiltre profondément et le liquide imprègne la matière. A la longue, cela facilite la prolifération de moisissures et d’odeurs désagréables.

Avec une protection imperméable, le problème est résolu! Le liquide n’imprègne pas le matelas, il ne le tache pas et ne laisse pas de trace ni d’odeurs ingrates.

De plus, le fait de pouvoir laver en machine la protection de votre lit permet d’avoir un matelas constamment propre. L’idéal est d’avoir un jeu de change et, lorsque votre surmatelas ou votre alèse est en machine ou sèche, vous le remplacer par votre autre protection.

Un rôle anti-taches

Nous venons de le voir avec les liquides, l’imperméabilité d’une protection de matelas permet d’éviter toutes les conséquences irréversibles des incidents typiques. Certes, une tâche n’amoindrit pas la qualité d’un matelas en mousse, à ressorts ou en latex, mais elle peut devenir un nid à microbes si elle est composée de substances organiques comme le sucre contenu dans le café ou toute autre boisson.

De plus, s’il vous vient l’envie de changer de matelas et que vous souhaitez un jour revendre le vôtre, son apparence sera un critère de sélection pour l’acheteur. Alors, protégez votre literie !