Documentaire

Ils ont fait un choix que la société considère comme marginal, malgré le succès incontestable qu’ils remportent.

On les appelle les travailleurs du sexe. Ce ne sont pas des victimes mais des hommes et des femmes qui ont délibérément décidé d’exploiter leurs atouts, qui ont compris que leur beauté ou leur différence pouvait leur rapporter beaucoup d’argent. :

– Buck A née fille, il est aujourd’hui un homme épanoui…

– May passe des castings pour jouer dans des films X

– Christine et son époux ont ouvert une agence d’alibis et organisent les adultères de leurs clients.