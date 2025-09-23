Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le scandale des frais de découvert C’est une ponction financière totalement injustifiée qu’exercent les banques sur ces millions de Français qui ont des fins de...

Article Quelle puissance électrique pour recharger une voiture ? Recharger une voiture électrique est devenu un geste du quotidien pour de plus en plus d’automobilistes. Pourtant, derrière cette...

Documentaire Foire de Paris : inventions, arnaques et gros business Devant 500 000 visiteurs, ils sortent tous le grand jeu pour vendre le produit indispensable à votre maison… et...

Article Pourquoi choisir un garde-meuble plutôt qu’un garage ou une cave ? Choisir un garde-meuble plutôt qu’un garage ou une cave peut sembler superflu à première vue, mais cette décision repose...

Documentaire C’est l’un des plus grands centres commerciaux de France Un centre commercial qui compte 160 boutiques ! Réalisateur : Fx Dupouy et Grégory Cohen

Documentaire Passer au zéro déchet : une démarche écolo et économique ! C’est une conséquence de notre mode de consommation frénétique. Un Français produit environ 600 kilos de déchets par an,...

Documentaire Que valent les assurances en ligne ? Elles sont en train de faire prendre un sacré coup de vieux aux mastodontes Groupama, Axa ou Maif. Les...

Podcast Pourquoi le bio coûte si cher ? Le bio coûte bien plus cher que les produits conventionnels : à produits comparables, c’est de 40 à 50...

Conférence Organiser sa succession: le testament Organiser sa succession est une démarche essentielle pour garantir que ses volontés soient respectées après son décès. Parmi les...

Article Les avantages des toners d’imprimantes compatibles par rapport aux toners d’origine Dans le monde des imprimantes, le choix des consommables, en particulier des toners, est crucial pour la performance et...

Podcast Qu’est-ce que la loi de Murphy ? La loi de Murphy, souvent résumée par la célèbre maxime « Tout ce qui est susceptible de mal tourner...

Documentaire BlaBlaCar : le covoiturage est-il vraiment sûr ? Partager sa voiture et surtout les frais de transport avec un ou plusieurs inconnus sur un même trajet :...

Documentaire La fortune en chassant les promos ! C’est une nouvelle manière d’arrondir ses fins de mois et pour certains de carrément faire fortune ! De plus...

Documentaire Repassage : bientôt la fin de la corvée ? Pour beaucoup d’entre nous, le repassage est une corvée. Les Français y consacrent en moyenne deux heures par semaine....

Article Fraude au kilométrage : comment les escrocs manipulent les voitures récentes Résumé des points abordésUne arnaque en pleine mutationDes outils accessibles, des méthodes sophistiquéesUn impact direct sur la sécurité et...

Article Quel peintre choisir pour une impression photo sur plexiglas ? Dans les lignes qui suivent nous analyserons pourquoi l’œuvre de d’Olivier Messina se prête à merveille à l’impression photo...

Article Acheter une voiture neuve ou préférer une voiture d’occasion ? Il y a des choix qui semblent anodins mais qui, en réalité, disent beaucoup de nous. Acheter une voiture,...