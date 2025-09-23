Entre les assurances, l’abonnement Internet, l’énergie, les comptes bancaires… en moyenne une famille avec deux enfants n’a pas moins de 30 contrats. Mais pour beaucoup, changer de fournisseur pour payer moins cher parait compliqué. Ce n’est pas qu’une question de « phobie administrative », les offres sont souvent complexes et difficiles à comparer. Pourtant il n’y jamais eu autant de concurrence donc des offres toujours plus compétitives et avec la loi Hamon, on peut changer d’assurance ou de fournisseur d’énergie à tout moment. Aujourd’hui, de nouveaux entrepreneurs vous proposent de comparer les offres et de négocier à votre place le contrat le plus avantageux pour vous. C’est le cas de « JeChange » qui s’intéresse à tous les contrats de la maison ou encore de « Selectra » qui traque les meilleures offres des fournisseurs d’énergie et d’accès à Internet notamment. Comment fonctionnent ces entreprises qui promettent d’améliorer votre pouvoir d’achat ? Leurs services sont-ils toujours fiables? Gila Nazari a mené l’enquête.