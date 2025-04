Documentaire

Les personnes en difficulté psychique sont de plus en plus nombreuses : schizophrénie, troubles hallucinatoires ou bi-polaires, dépression par exemple sont des maladies que l’on rencontre de plus en plus fréquemment dans notre environnement proche. Les personnes qui en sont atteintes sont-elles capables de vivre hors de l’hôpital une vie équilibrée et heureuse ? Dans l’affirmative, quelles sont les conditions qui peuvent le permettre ? Ce film donne principalement la parole aux personnes en difficulté psychique et nous fait vivre leur quotidien… « Des ilôts d’espérance » comme nous le dit si justement l’une d’elles… La Fédération des « Demeures des Sources Vives » regroupe un ensemble d’associations locales sous une charte qui en définit leur fonctionnement. Ces demeures des Sources Vives sont des lieux d’hébergement pour personnes en difficulté psychique stabilisées. Ils fonctionnent sous forme de location individuelle avec des lieux communs (cuisine, salle à manger, salon, etc.) et un panel d’activités est mis à la disposition des résidents pour améliorer leurs connaissances, développer leurs compétences, découvrir et améliorer leurs capacités d’adaptation. L’objectif est d’accroître l’autonomie et une meilleure insertion dans la société des résidents tout en tenant compte de leurs fragilités et de leurs difficultés. Ces milieux de vie, créés à l’initiative du docteur Lamarche, regroupent environ huit personnes accompagnées par un « membre de soutien », un(e) employé(e) veillant au bon fonctionnement des différentes tâches dans la Demeure. Un documentaire de Marc Jeanson.