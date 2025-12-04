Explorez l’archipel volcanique d’Hawaï, ses plages mythiques, son histoire fascinante et la vie quotidienne des Hawaïens. Découvrez la passion pour le surf, les traditions polynésiennes, et les efforts de préservation de l’environnement. À Honolulu, plongez dans une ville dynamique et cosmopolite, avant de vous rendre sur les volcans en activité, véritable cœur de l’île. Rencontrez des locaux qui partagent leurs savoir-faire ancestraux, comme la fabrication de pirogues et la danse traditionnelle houla, et apprenez comment ils préservent l’équilibre entre modernité et nature.