Documentaire À Annecy, on peut dormir dehors sous -30 degrés ! C’est une petite mer à la montagne qui l’hiver attire une poignée d’initiés. Entre cimes enneigées et eaux turquoise,...

Documentaire Les vertus de la forêt des Vosges Charlotte Dekoker est dans les Vosges en compagnie d’Albane, guide de moyenne montagne et experte en sylvothérapie. Vous allez...

Article Visiter les Cinque Terre : 5 expériences à ne pas manquer Suspendus entre le bleu azur de la mer Méditerranée et le vert intense des collines escarpées, les cinq villages...

Conférence Tourisme & mutations, aux sources du changement Le futur n’est jamais certain. Il avance parfois, il recule souvent. Il stagne la plupart du temps. Renoncer à...

Documentaire L’image à Epinal, une histoire et un patrimoine en illustrations Charlotte Dekoker vous donne rendez-vous à Epinal dans les Vosges. Quand on pense à Epinal, on pense bien sûr...

Article Le Val-d’Oise : trésor méconnu entre patrimoine historique et nature sauvage Le Val-d’Oise s’impose comme une destination de premier plan pour quiconque cherche à s’évader du tumulte urbain sans pour...

Documentaire New York : entre icônes et nouvelles scènes New York est un show permanent que l’on ne se fatigue jamais de filmer ou photographier. Un show qui...

Documentaire Roland Theron se construit une cabane dans les bois Canadiens Dans les grandes forêts du centre du Canada, Allan Mackie fait ses maisons en rondins, comme celles des pionniers...

Article L’Australie en bref L’Australie, un pays-continent aux multiples facettes, évoque des images de vastes étendues sauvages, de plages paradisiaques, de villes dynamiques...

Documentaire Namibie : Windhoek – Tsumeb – Kalahari En Namibie, les trains sont plutôt rares, seules quelques lignes disparates prennent des voyageurs. Le premier contact avec le...

Documentaire Balade en Pays Bourbon Charlotte vous emmène à quelques kilomètres dans le village de Souvigny. Pourquoi ? Parce que ce petit village est...

Documentaire Les incroyables jardins artificiels de Singapour A Singapour, les jardins artificiels « Gardens by the Bay » sont spectaculaires.

Documentaire Les routes mythiques – La panamericaine de Vancouver à Anchorage De la ville portuaire de Vancouver, au Canada, jusqu’à Anchorage, ville américaine située dans l’Etat de l’Alaska, Vincent Leduc...

Documentaire Attraper un requin-tigre Madi et Sudjail ne sont pas des pêcheurs ordinaires. Sur l’île de Mayotte, ils sont appelés “Fundi Requin”, littéralement...

Documentaire Le meilleur hôtel du monde est-il français ? C’est un palace au coeur des beaux quartiers parisiens, à deux pas des Champs Elysées. La Réserve, un hôtel...

Documentaire A vos masques : le premier musée sous-marin d’Europe En 2016, Jason deCaires Taylor a été chargé par l’Espagne de créer le premier musée sous-marin d’Europe. Passionné par...

Documentaire Madagascar, entre terre et mer Ce film propose de partir à Madagascar à la rencontre de ses habitants qui s’engagent pour défendre et valoriser...

Documentaire Aïssaoui : charmeurs de serpents et magiciens du Maroc On raconte qu’un jour, Sidi Mohamed Ben Aïssa traversait le désert avec quarante de ses disciples. Torturés par la...

Documentaire Sercq, une seigneurie féodale qui perdure dans la Manche A Sercq, surprenante petite île du Baillage de Guernesey, les habitants ont tous plusieurs métiers à la fois et...