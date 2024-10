Documentaire

La Corse a bien d’autres trésors…encore plus cachés… C’est dans le maquis très dense qui s’étend le long de la vallée du Taravo à 50 km au sud d’Ajaccio que l’on trouve la vache tigre. C’est dans cette région de la Corse du Sud que les frères Abbatucci élèvent ces vaches d’un autre temps et cultivent une vigne vieille de cinq siècles. Descendants d’une illustre famille corse qui remonte au XIIIème siècle, on les surnomme les « biomen ». Ils associent leurs traditions ancestrales à une agriculture moderne. Jacques Abbatucci, l’aîné, a réintroduit la vache Sainata, une espèce qui vivait dans le maquis à la Préhistoire. Après 20 ans de sélections successives, il l’a rebaptisée, « vache Tigre » dont il a déposé le nom. Sa viande qui se vend aujourd’hui dans le monde entier lui a valu d’être récemment reconnu comme un des meilleurs producteurs bio de France. « Je n’ai jamais demandé à labelliser ma viande aux normes du bio…C’est ma manière de faire de l’élevage traditionnel corse qui m’a valu cette appellation …». Son cheptel de 270 vaches et 350 petits veaux s’épanouit en toute liberté jour et nuit sur les 500 hectares de la famille. Cette liberté a un prix. Jacques, plein d’idées, a mis au point un système de surveillance à l’aide d’un drone. « Ce drone, c’est pour m’éviter de parcourir toute la journée mon domaine qui est trop vaste …et surtout voir la bête qui manque et celle qui est en train de faire un veau…Mon drone, c’est le cowboy du XIIIème siècle ! ». Jean-Charles Abbatucci, le cadet de la fratrie propose des vins bios qu’il élève comme les anciens. La viticulture de Jean-Charles fait appel à une synthèse entre ses recherches sur l’histoire de la vigne corse et les principes de la biodynamie. Ses grands crus classés lui ont valu d’être élu en 2015 premier Corse membre permanent de l’Académie du vin de France. « C’est une récompense inouïe pour moi et un honneur immense ». Il aime à dire avec un sourire malicieux : « j’aimerais quand même un jour que l’on puisse préciser sur nos étiquettes, vins de Corse ! ». Avec cette famille, nous nous immergerons dans la vie d’un clan très soudé surtout le 16 août, date à laquelle tous ses membres fêtent la Saint-Georges, leur saint protecteur à Zicavo le village de leur enfance. Un moment unique dans la vie de cette dynastie, un voyage à travers le temps lorsque Jacques, ou plutôt le comte Abbatucci, nous ouvre pour la première fois les portes du cabinet particulier de la famille. Pour la première fois dans l’histoire de l’ile de Beauté, ses habitants ont élu une Miss Corse venant du continent, une « pitsoun ». Depuis l’âge de 16 ans, Dorine Rossi est pompier volontaire chaque été pendant ses vacances à la caserne de Porto Vecchio. L’année dernière, elle a décidé de ne pas rentrer dans sa région toulousaine, « je ne me voyais pas aller ailleurs qu’ici…au moment de repartir j’ai eu beaucoup de mal à le vivre, l’odeur, la vue, la mentalité… j’ai choisi de m’installer ici définitivement ». Un documentaire de Laure Philipon & Patrick Dedole.