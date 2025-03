Documentaire

Le massif de l’Estérel est l’un des joyaux de la de la Côte d’Azur. Situé entre Cannes et Saint-Tropez, il couvre le sud-est du Var et déborde sur les Alpes-Maritimes. Ce territoire offre des paysages étonnants et variés, entre canyon et forêt, entre falaises rouges et Méditerranée. Les habitants semblent tous intimement liés à sa nature, sauvage et unique. Pour certains, c’est un immense terrain de jeu et pour d’autres, c’est une ressource inépuisable qui les fait vivre. Tous ont à coeur de faire découvrir à Sophie Jovillard leurs petites pépites et secrets, qui rendent l’Estérel unique.