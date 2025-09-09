Clémence et Guillaume troquent la pollution pour le son des cigales
Allons à la rencontre de la maire de la ville, du directeur d’un centre de balnéothérapie ainsi que les...
Camilo Galeano nous emmène près de l’île de Baru, à seulement 10 minutes de Carthagène. C’est ici, sous le...
L’Australie est un pays fascinant qui ne cesse de surprendre par ses paysages, sa biodiversité et ses traditions culturelles...
Le tourisme inclusif s’impose aujourd’hui comme un vecteur essentiel de développement territorial et un levier puissant d’attractivité pour les...
Nichée sur la côte est de l’Espagne, Valence séduit instantanément par sa capacité à mêler le charme du passé...
Chaque année, des milliers de personnes tentent de traverser la Méditerranée sur des embarcations de fortune, dans l’espoir d’atteindre...
Allons à la rencontre d’un directeur de station de ski ainsi qu’un couple de gérants de Chalet. Sans oublier...
Les toits de Barcelone, capitale de la Catalogne, renouent avec leur vocation première, la sociabilité ; ils s’ouvrent aussi...
Côtes escarpées, eaux translucides, forêts peuplées de légendes : le Finistère, de Quimper à Morlaix, concentre tout ce qui...
Le voyage se termine sur les plages du New Hampshire – petit État qui ne possède que 19 km...
La Martinique est une île de carte postale, véritable merveille, grâce à ses plages de sable blond, ensuite avec...
Dès son arrivée à Rabat, la capitale politique, le globe-trotter est saisi par une ville où la vie semble...
Majorque attire chaque année 10 millions de touristes. Une douceur méditerranéenne, qui n’a pas échappé aux Français… Ils sont...
Gabriel est plombier, au cœur de la capitale cubaine. Mais comme beaucoup, il est confronté à la pauvreté au...
En Amérique du Nord, Patrick de Carolis part sur les traces des explorateurs français qui ont conquis près de...
Pour rejoindre le royaume de Sinbad, au Sud de la péninsule Arabique, la route s’annonce parsemée de paysages et...
Au Bhoutan, on s’attend à des moulins à prière, des moines, des temples… Pas à des phallus sur les...
En plus des nombreux squelettes d’animaux aujourd’hui disparus et du décor fantastique, les grottes immergées de mitaho abrite un...
Petites sœurs discrètes des Grandes Antilles, la Barbade, Saint Vincent et les Grenadines sont autant de perles d’un chapelet...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site