Documentaire

Un village catalan où couleurs, mer et traditions s’unissent dans un décor exceptionnel. Entre montagnes des Pyrénées et Méditerranée, Collioure affirme son identité catalane à travers ses ruelles éclatantes, ses maisons de pêcheurs du Mouret et l’héritage des artistes qui l’ont façonné, de Matisse au fauvisme naissant. Au pied du château royal, les sardinales perpétuent un savoir-faire ancestral, tandis que la tradition de l’anchois au sel – transmise depuis plus de 150 ans – révèle l’âme gourmande du village. Entre convivialité, patrimoine vivant et paysages d’une rare intensité, Collioure offre un voyage sensible au cœur de la Côte Vermeille. Un village aujourd’hui célébré par les Français, fiers de voir rayonner cette terre catalane.

Réalisé par : Julien Faustino et Guillaume Klein

© MORGANE PRODUCTION