Article Pourquoi devenir assistant(e) commercial(e) ? Devenir assistant(e) commercial(e) représente un choix stratégique pour celles et ceux qui souhaitent évoluer dans un environnement dynamique, au...

Documentaire Panique en cuisine ! Une école pour les restaurateurs en galère C’est une école comme il n’en existe aucune autre au monde. Ici, on forme les restaurateurs en difficulté et...

Podcast Poussée vers la sortie après 45 ans, comment rebondir Charlotte Montpezat a longtemps été une working girl, « perchée sur des talons de 12 ». Quand est arrivée...

Documentaire Créer son entreprise entre amis : un pari risqué ? Créer son entreprise entre amis est un pari risqué. Sur environ 600 000 entreprises créées en 2010 environ 60...

Documentaire Alerte sur les chantiers : enquête explosive contre le travail au noir Ce matin, l’alerte est donnée sur plusieurs chantiers du bâtiment. Didier, inspecteur aguerri, part avec son équipe à la...

Article Comprendre le bilan de compétences Le bilan de compétences est un outil précieux pour toute personne souhaitant faire le point sur ses aptitudes professionnelles...

Conférence Tour d’horizon du marché de l’esthétique professionnel français La crise sanitaire aura conduit les Français à prendre conscience de l’importance du bien-être dans leur vie quotidienne. Un...

Documentaire Ma vie c’est les vacances Ludovic et Lisa, 27 et 26 ans, sont tous deux saisonniers. Ils décident de tenter leur chance en Nouvelle-Calédonie....

Documentaire Itinéraires Bis – Le malaise paysan Le modèle agricole français est-il a bout de souffle ? L’ensemble du secteur traverse une crise sans précédent. En...

Documentaire Luxe à la française : ces artisans de l’excellence valent de l’or Au cœur du luxe à la Française : chaque année, en France, 200 000 jeunes se lancent dans l’aventure...

Article Le concept de l’urbanisme avec une formation L’urbanisme joue un rôle essentiel dans la conception et le développement des villes de demain. Dans un monde en...

Documentaire Ils montent leur boite en banlieue Dans les quartiers sensibles, plus de 40% des jeunes sont au chômage. Alors pour échapper à cette fatalité, certains...

Documentaire Pédopsychiatre – Le pillier du développement des enfants La première séquence repose sur une consultation du docteur Michel BOUVET avec un enfant de 7 ans, au Centre...

Documentaire Agriculteur à tout prix – partie 1 En trente ans, la population active agricole est passée de 8 % à 3,4 % de la population active...

Documentaire Mon quotidien de gardienne en cité HLM Mauricette Venzal, gardienne d’immeuble HLM depuis 35 ans n’en revient toujours pas. Elle est devenue la première concierge à...

Article Leygonie Consulting : votre partenaire pour un parcours entrepreneurial réussi Dans le monde dynamique et en constante évolution des affaires, chaque entrepreneur, qu’il soit novice ou expérimenté, a besoin...

Documentaire A la rencontre des derniers vidéoclubs Il resterait désormais moins de 1500 vidéoclubs en France. Quelques irréductibles tentent de faire vivre leur commerce comme Jean-Luc....

Documentaire Internes en chirurgie, un quotidien hors du commun Histoire de la féminisation du métier de la chirurgie à travers le quotidien difficile de trois jeunes femmes internes...