Dans une société encore trop souvent marquée par les stéréotypes, le handicap est fréquemment perçu comme une limite, un frein, voire un obstacle à la performance. Pourtant, cette vision réductrice néglige une réalité bien plus riche et stimulante : celle des talents, des compétences et de l’énergie que déploient chaque jour des millions de personnes en situation de handicap. Il est temps de changer de paradigme et de considérer le handicap non plus comme une faiblesse, mais comme un levier de performance humaine, sociale et économique.