Documentaire

Au cœur de la mythique école militaire de Saint-Cyr, les élèves officiers affrontent l’une des épreuves les plus redoutables de leur formation. Direction la Guyane, au centre d’entraînement de la Légion étrangère, où chaleur extrême, jungle hostile et pression psychologique mettent les recrues à bout.

Hommes et femmes sont poussés jusqu’à leurs limites physiques et mentales pour apprendre à commander et à endurer ce qu’ils exigeront demain de leurs soldats. Entre dépassement de soi, discipline et esprit de corps, une seule question demeure : tiendront-ils jusqu’au bout de cette épreuve impitoyable ?