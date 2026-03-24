Chaque année, les Français dépensent 900 € au restaurant. Mais entre les 100 000 adresses disponibles, comment ne pas se tromper? Ce documentaire de Food Story démonte les rouages des guides et sites d’avis.De l’infiltration d’une officine à Madagascar produisant des milliers de commentaires frauduleux aux révélations explosives sur le manque d’inspecteurs du Guide Michelin, découvrez pourquoi la note de votre futur dîner est peut-être truquée. Nous avons suivi un ancien inspecteur « incognito » pour apprendre à débusquer les pièges à touristes et retrouver le vrai goût du terroir.