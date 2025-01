Documentaire

Découvrez l’histoire de la Chine au XXe siècle, un pays à la croisée des traditions et de la modernité. Entre ses racines rurales et confucéennes, forgées par des siècles de règne impérial, et ses villes côtières dynamiques portées par le commerce maritime et l’ambition économique, ce siècle incarne un choc d’identités. À travers des images d’archives rares et des analyses d’experts, plongez au cœur de la transformation d’un empire ancestral en une puissance mondiale.

Réalisateur : Ahmed Lallem