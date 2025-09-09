Documentaire

Expulsés pour l’agrandissement de la base américaine, les habitants de Qaanaaq ressentent toujours le poids de l’exil. Plus de 70 ans après leur déplacement forcé, la population voit d’un mauvais œil les velléités d’annexion des Etats-Unis. Qaanaaq, la localité la plus au nord du Groenland, est aussi la plus pauvre et la plus récente. Elle a été construite en 1953 pour y reloger des familles expulsées de leurs terres pour l’agrandissement de la base militaire américaine. Il subsiste un ressentiment profond à l’encontre du colonisateur danois qui a cédé aux pressions des Etats-Unis. A Qaanaq vivent les Inughuits, le peuple autochtone le plus septentrional du monde. Leur priorité est de perpétuer leurs traditions, malgré la perte de leur territoire ancestral tout en s’adaptant aux conséquences du changement climatique. C’est l’une des dernières communautés groenlandaises qui tire sa subsistance de la chasse et de la pêche : phoque, béluga, ours polaire, narval…. L’équipe d’ARTE Reportage a partagé le quotidien des habitants de Qaanaaq, loin de toutes les polémiques géopolitiques et diplomatiques qui ont placé le Groenland au cœur de l’actualité.

Reportage disponible jusqu’au 19/07/2035