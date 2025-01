Documentaire

Deux Français sur trois vivent en ville. Forêt de verre et de béton, prairies de macadam, couvercle de fumée et de bruit. En se développant, les villes ont fabriqué un écosystème, qui a son micro-climat. Dans ce milieu fabriqué par les hommes et pour les hommes, la vie sauvage fait plus que résister, elle s’installe.

A Paris il est possible d’herboriser, de découvrir le monde des insectes, d’observer les oiseaux, de guetter le renard, d’explorer un monde aquatique et de ressentir la nature. Aujourd’hui, l’expédition commence en suivant les abeilles du parc Georges Brassens à Paris pour finir sur les tours de Notre-Dame où, comme au château de Vincennes, nichent les faucons…un parc au cœur de Paris créé pour les non-voyants et qui nous apprend à herboriser en utilisant tous nos sens car nos yeux sont des dictateurs qui nous empêchent parfois de voir.

Un détour par l’Amazonie en compagnie d’une exploratrice aveugle et nous voici de retour aux Buttes Chaumont dont la canopée, la cime des arbres, est aussi dense que celle de Guyane…