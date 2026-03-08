Avec ces 2 350 caméras, Nice est la ville est la plus vidéosurveillée de l’Hexagone. Ces outils sont toujours...
En France, le 17, le numéro d’urgence de la police est composé 8 millions de fois chaque année. 67000...
Ces dernières années, les délits routiers sont en hausse. La police nationale et les forces de l’ordre sont obligés...
La pêche illégale est passible de grandes sanctions, mais certains criminels se débrouillent toujours pour contourner la loi.
C’est un document choc sur le travail de la police dans les zones sensibles. Une équipe a pu passer...
Le contentieux, terme issu du latin « contentiosus » signifiant « contesté » ou « discuté », désigne l’ensemble des litiges et des conflits qui...
Recherche d’ADN, même sur les plus petits cambriolages, assistance de la vidéosurveillance, et auditions pour faire avouer les suspects…Le...
Ils interviennent dans les situations les plus délicates et prennent de gros risques pour sauver des vies… Pendant une...
Au cœur de la Dordogne, à Mauzac-et-Grand-Castang, Ildiko Peers de Nieuwburgh est loin de passer inaperçue. Cette aristocrate d’origine...
Mayotte, l’ile au parfum. Ce petit joyau de l’océan Indien possède l’un des plus grands et plus beaux lagons...
Les plages de Méditerranée, c’est la destination de vacances préférée des Français. Plus de 600 000 touristes affluent chaque...
Condamné pour le meurtre d’une jeune femme, il criait son innocence. Marc Machin vient d’être libéré après 6 ans...
Avec cette enquête on va s’intéresser aux suites d’une manifestation, dans le Canton de Vaud, dont les participants ont...
Le procureur Nicola Gratteri a frappé au cœur la mafia calabraise, la plus puissante d’Italie. Plus de 350 membres...
Dans le quartier du South Side de Chicago, BPS est le 2e gang de rue le plus important. Il...
À Marseille, Tom, ex-légionnaire, met à profit son expérience militaire pour sécuriser le quartier de l’Opéra, affrontant chaque jour...
Le 17 août 1991, Pierre Leschiera, un berger de 33 ans, est abattu au détour d’un chemin forestier sur...
Motos, scooters et vélos sont de plus en plus présents dans les rues de la capitale. Les membres de...
Sur le côte d’azur, les vols et cambriolages augmentent en été. La cible des cambriolages : les luxueuses villas,...
Les parrains de la côte : Il y a un mystère Fargette. D’après ceux qui l’ont côtoyé, c’était un...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site