Documentaire Police virtuelle : au cœur de la vidéosurveillance 7 jours sur 7 Avec ces 2 350 caméras, Nice est la ville est la plus vidéosurveillée de l’Hexagone. Ces outils sont toujours...

Documentaire Police d’Amiens : plongée au cœur de la violence nocturne En France, le 17, le numéro d’urgence de la police est composé 8 millions de fois chaque année. 67000...

Documentaire Forces de l’ordre vs fous du volant : face à face explosif Ces dernières années, les délits routiers sont en hausse. La police nationale et les forces de l’ordre sont obligés...

Documentaire Voilà comment les pêcheurs clandestins échappent à la justice La pêche illégale est passible de grandes sanctions, mais certains criminels se débrouillent toujours pour contourner la loi.

Documentaire Immersion dans le commissariat avec le taux de délinquance le plus élevé de France C’est un document choc sur le travail de la police dans les zones sensibles. Une équipe a pu passer...

Article Qu’est-ce qu’un contentieux ? Le contentieux, terme issu du latin « contentiosus » signifiant « contesté » ou « discuté », désigne l’ensemble des litiges et des conflits qui...

Documentaire Brigade anti-cambriolage : au coeur de la traque quotidienne Recherche d’ADN, même sur les plus petits cambriolages, assistance de la vidéosurveillance, et auditions pour faire avouer les suspects…Le...

Documentaire Embarqué avec les sauveteurs en montagne Ils interviennent dans les situations les plus délicates et prennent de gros risques pour sauver des vies… Pendant une...

Documentaire Qui a tué la Comtesse hongroise ? Au cœur de la Dordogne, à Mauzac-et-Grand-Castang, Ildiko Peers de Nieuwburgh est loin de passer inaperçue. Cette aristocrate d’origine...

Documentaire BAC, Gendarmerie : Mayotte passe à l’action Mayotte, l’ile au parfum. Ce petit joyau de l’océan Indien possède l’un des plus grands et plus beaux lagons...

Documentaire Erreur judiciaire : l’affaire Marc Machin Condamné pour le meurtre d’une jeune femme, il criait son innocence. Marc Machin vient d’être libéré après 6 ans...

Documentaire Comment la police récupère et utilise votre ADN Avec cette enquête on va s’intéresser aux suites d’une manifestation, dans le Canton de Vaud, dont les participants ont...

Documentaire Face à la mafia calabraise Le procureur Nicola Gratteri a frappé au cœur la mafia calabraise, la plus puissante d’Italie. Plus de 350 membres...

Documentaire Gangland – Coeurs de pierre Dans le quartier du South Side de Chicago, BPS est le 2e gang de rue le plus important. Il...

Documentaire Brigade spécialisée de Marseille : la sécurité avant tout À Marseille, Tom, ex-légionnaire, met à profit son expérience militaire pour sécuriser le quartier de l’Opéra, affrontant chaque jour...

Documentaire L’omerta autour du meurtre du berger de Castellar Le 17 août 1991, Pierre Leschiera, un berger de 33 ans, est abattu au détour d’un chemin forestier sur...

Documentaire Circulation, piéton : l’enfer du trafic Motos, scooters et vélos sont de plus en plus présents dans les rues de la capitale. Les membres de...

Documentaire Police : la traque aux cambrioleurs Sur le côte d’azur, les vols et cambriolages augmentent en été. La cible des cambriolages : les luxueuses villas,...