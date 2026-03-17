Dans son immensité, l’eau a bien plus à nous apporter que ce que l’on pense. Nous partons à Bora...
Dans un contexte d’urgences climatiques, météorologiques et environnementales, la France s’est dotée d’une planification visant à accélérer la transition...
Eboulements, glissements de terrain et submersion marine malmènent le patrimoine naturel de la Normandie. Les 640 kilomètres de côtes...
La permaculture est un système de conception inspiré des écosystèmes naturels, visant à créer des environnements durables et autosuffisants....
Au coeur des forêts primaires, cinq gardiens se lèvent enrayer la destruction de ces poumons verts indispensables à notre...
ABE vous emmène sur une île qui n’a plus vu tomber une seule goutte de pluie depuis près de...
Les Suisses avalent 37’000 tonnes de pastèques par an. La tendance actuelle est de consommer ce fruit même en...
Au coeur des forêts primaires, cinq gardiens se lèvent pour réveiller les consciences. Dans ce volet : la jeune...
En ce début d’automne à La Réunion, un bien étrange convoi empruntent la route sinueuse du piton Maïdo. Ce...
Quand l’agriculture intensive met tout en péril. Un documentaire de SCHMIDT – LECLERC.
Tchernobyl, la première marée noire, la menace des pesticides, … Que ce soit à l’Ile Maurice, en Amazonie ou...
L’équilibre fragile dans lequel se trouvent les variétés traditionnelles des plantes à racines et tubercules est d’un coup rompu...
Plus de 20 000 personnes meurent chaque jour de maladies transmises par une eau polluée et près d’1...
Comment l’eau potable est-elle produite ? À quels risques s’expose-t-on en la buvant ? Peut-on la réhabiliter auprès des...
La Turquie est sans cesse menacée par des séismes et des inondations, fléaux naturels qui font un nombre considérable...
Préparez-vous pour deux heures enrichissantes de questions et réponses avec l’un des penseurs les plus influents : fondateur de...
Pour agir face au dérèglement climatique, certains étudient la possibilité de refroidir la Terre ou de récupérer notre CO2....
Que se passe-t-il lorsque des paysages autrefois exploités par l’industrie minière ou d’autres activités humaines sont laissés en friche ?...
C’est une enquête exceptionnelle que mène Thalassa aux abords du Parc National des Calanques, près de la ville de...
Tous les jours à la maison, c’est le même dilemme devant sa poubelle : comment bien trier ses déchets...
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