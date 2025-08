Documentaire

C’est un paradoxe au pays de la gastronomie : les Français sont parmi les plus gros consommateurs de restauration rapide au monde, deuxième plus gros consommateurs de Mc Donalds derrière les Etats-Unis. Un marché en fulgurante croissance, plus 12% l’an dernier.Guerre des prix et de territoire, Mc Do et KFC se livrent une concurrence sauvage… et doivent composer avec de nouvelles enseignes, comme le Français G la dalle à l’appétit féroce !