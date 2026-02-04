S’habiller à la mode sans casser sa tirelire c’est la préoccupation de beaucoup de français
Un documentaire de Loïc Tanant
C’est en Normandie que nous vous proposons de nous suivre. A quelques kilomètres au nord de Rouen, nous sommes...
À New York, les vêtements sont bien plus qu’un choix esthétique : ils expriment identité, appartenance et rapport au...
Les doudounes, aussi appelées parkas ou anoraks, sont des manteaux épais et souvent rembourrés, conçus à l’origine pour offrir...
L’expérience est universelle : vous essayez un vêtement en cabine d’essayage, vous vous trouvez éblouissant, puis, une fois de...
Le monde entier aime ces chaussures francaises
Transformez vous en vraie duchesse à moindre coût
Longtemps reléguée à l’intime, la lingerie d’exception se distingue par ses matières et ses gestes d’entretien, hérités d’un savoir-faire...
Entre hommages, rééditions et musées privés : la mode célèbre ses archives comme un trésor patrimonial. Dior, Chanel, Balenciaga,...
Plus de la moitié des femmes portent des soutiens-gorge qui ne sont pas à leur taille. Pourtant, pour mettre...
Le Printemps, une enseigne qui embellit votre corps
Au moyen de prix bas et de collections sans cesse renouvelées, la « fast fashion » attire de nombreux consommateurs –...
Dérivée de la botte, cette chaussure qui rend nos jambes interminables dévoile aujourd’hui tous ses secrets ! La cuissarde,...
Docteure en histoire, Sophie Kurkdjian est chercheuse accueillie à l’Institut d’histoire du Temps Présent (CNRS) et chercheuse associée au...
Ces nail-artistes qui font des merveilles sur nos mains ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Portrait d’Olivier Rousteing à l’occasion du défilé haute couture de Balmain à la fashion week parisienne. Un documentaire de...
Rolex, montre des stars et des riches par excellence, continue de fasciner le monde entier. Combien les amoureux de...
C’est la pièce indispensable de notre dressing, le jeans ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Un mariage c’est avant tout la robe de mariée : des robes de princesses et des prix qui flambent...
Chez les vernis la couleur ça compte, mais la matière aussi ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Est-ce vraiment hygiénique d’essayer les vêtements en magasin ?
