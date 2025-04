Documentaire

Au Sahel ou au Proche Orient, face à un ennemi toujours plus insaisissable et doté de capacités de plus en plus sophistiquées, les forces spéciales françaises doivent s’adapter et innover constamment. Grâce à des pôles d’expertise adaptés à la recherche et au développement de nouveaux matériels, elles gardent toujours une longueur d’avance. Dans ce reportage, vous découvrirez, pour la première fois, le travail de ces hommes discrets et créatifs au sein de deux unités emblématiques : le 13ème régiment de dragons parachutistes et le 4ème régiment d’hélicoptères des forces spéciales, qui nous ont exceptionnellement ouvert leur porte.