Conférence

Les origines de la vie sur Terre sont l’une des plus grandes questions de la science. Stéphane Tirard nous invite à explorer comment la science peut reconstituer ce processus ancien et complexe.

La recherche des origines de la vie nous pousse à réfléchir à notre propre existence et à la possibilité de vie ailleurs dans l’univers. Cette conférence explore les défis scientifiques et les implications philosophiques de cette quête.

Les méthodes utilisées pour comprendre les origines de la vie sur Terre peuvent également être appliquées à la recherche de vie extraterrestre.

Quels indices cherchons-nous sur d’autres planètes ? Comment interpréter les données recueillies par les missions spatiales ?