Documentaire

Aux États-Unis, le deuxième amendement de la Constitution garantit le droit de posséder et de porter des armes, une liberté qui facilite les actes illégaux commis par des individus déséquilibrés.Des attaques récurrentes, comme ceux de Newton, Aurora, Columbine ou San Bernardino, choquent la nation et nourrissent un débat de plus en plus polarisé.D’un côté, les défenseurs du contrôle des armes, de l’autre, les partisans de la libre circulation, soutenus par le puissant lobby de la NRA.Bien que l’achat d’une arme nécessite l’autorisation du FBI, la moitié des transactions échappent à tout contrôle, se faisant entre particuliers. Les profils des acheteurs évoluent constamment, ajoutant à la complexité du problème.