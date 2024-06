Documentaire



L’occupation et la libération de la France, de 1940 à 1944, vues à travers les films et les clichés amateurs de Français et d’Allemands, témoins de ces années de guerre.

Racontée à hauteur d’homme par ceux qui l’on vécue – en dépassant les regards stéréotypés que chaque camp a longtemps porté sur l’autre -, cette histoire sera racontée par les films et photos de famille retrouvés de part et d’autre de la frontière et commentés par les protagonistes eux-mêmes.

Comment les français, la population française (et non l’Etat français) se sont-ils comportés avec l’occupant ? Comment les soldats allemands ont-ils vécu ces 4 années au contact des français ?

Rélisateur Serge de Sampigny