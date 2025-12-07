Documentaire

En France, 35000 personnes âgées seraient maltraitées. Une maltraitance qui a lieu au domicile, mais aussi parfois en maison de retraite.

Personnel sous qualifié, absence de soins médicaux, structure sans contrôle, selon Hubert FALCO, l’ancien ministre délégués aux personnes âgées, il y auraient actuellement « plus de 200 000 places indignes en maison de retraite »!

Que se passe-t-il exactement dans ces établissements ?

Pour le savoir, l’une de nos journalistes s’est infiltrée pendant plusieurs semaines dans une maison de retraite. Dans la peau d’une stagiaire aide soignante, équipée d’une micro caméra cachée, elle a pu filmé tout ce qu’elle a vu et entendu. Injures, menaces, erreur médicale, absence de soin, non-respect des règles d’hygiène…. Loin des propos « officiels » , ces images sont souvent bouleversantes.

Durant l’enquête, notre « infiltrée » a également recueilli la parole de nombreux soignants. Cela ne fait aucun doute : ils sont dépassés. Sans moyens, ni formation adéquate, ces professionnels, payés une misère, sont à bout !

Quant aux familles des résidents ….c’est souvent la loi du silence qui règne, faute de place dans ces institutions. En France, 6 à 12 mois d’attente sont souvent nécessaires pour obtenir un lit en maison de retraite. Une place qui coûte parfois jusqu’à 5000 euros par mois !!

Pour réagir à ces multiples informations ou révélations rapportées par le journaliste infiltré, pour donner la parole à tous ceux qui sont directement ou indirectement mis en cause, à ceux qui simplement éclairent la discussion, David Pujadas recevra des responsables gouvernementaux, élus politiques, militants associatifs, professionnels engagés, citoyens ordinaires…tous apporteront leur voix à un débat qui promet d’être vif… #documentaire #société #reportage