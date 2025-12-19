Ressources Dans la même catégorie

Conférence Comment vivre avec l’intelligence artificielle ? Quelle place pour l’intelligence artificielle (IA) dans le monde de demain ? Quelle confiance lui accorder ? L’intelligence artificielle...

Article Dimensions des baies serveur Dans l’infrastructure informatique, une baie informatique est une armoire métallique conçue pour accueillir serveurs, commutateurs, routeurs et autres équipements...

Documentaire Quel avenir pour les métavers ? Un métavers, c’est un univers parallèle entièrement créé par ordinateur. Un univers qui utilise les technologies de la réalité...

Podcast IA et école : alliée ou menace pour les apprentissages ? L’intelligence artificielle (IA) génère des opportunités mais aussi des défis pour l’école. Si certains y voient des gains de...

Podcast Cybersécurité : protection rapprochée Quelques lignes de code en vert sur un écran noir c’est fini : le système a été hacké. En...

Article Comment puis-je convertir un fichier MOV en MP4 sous Windows ? Les fichiers MOV sont un format vidéo populaire développé par Apple, couramment utilisé pour l’enregistrement vidéo de haute qualité...

Podcast Systèmes multi-agents : les micro-sociétés dans nos ordis Imaginez une machine où chacun des rouages interagirait avec les autres, non pas à cause de contraintes purement physiques....

Podcast Fugaku, l’ordinateur le plus puissant du monde Il peut effectuer 415 millions de milliards d’opérations par seconde, découvrez l’ordinateur le plus puissant au monde ! À...

Podcast Qu’est-ce que le métavers ? Facebook (l’entreprise, pas le réseau social) se nomme désormais… Meta. Une référence au métavers, cet univers virtuel qui hante...

Article Comment créer un algorithme paris sportif ? Au cours des dernières années, la technologie liée aux paris sportifs a connu des progrès considérables. Les algorithmes sont...

Documentaire Votre santé, un trésor très convoité En investissant le secteur médical, les géants du Web se positionnent comme une alternative à des systèmes de santé...

Documentaire Deepfakes : entre intelligence artificielle et désinformation Après les fake news, ces fausses nouvelles lancées en connaissance de cause dans le champ médiatique, voici les deepfakes :...

Documentaire Intelligence artificielle – Quand les émotions s’en mêlent Avec les progrès fulgurants de l’intelligence artificielle, la frontière entre l’humain et la machine ne cesse de s’estomper et...

Documentaire Quelle est l’utilité des noms de domaine ? Dans l’univers du Web un nom de domaine, ou adresse internet, est un identifiant de domaine internet. Cet identifiant...

Article Quels sont les avantages à intégrer des contenus vidéos sur un site web ? Vous êtes une entreprise ou un e-marchand et réfléchissez sur la façon de donner de la visibilité vos activités par le...

Documentaire Vivre sans Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft? De plus en plus de citoyens sont préoccupés par l’emprise des géants du web, les GAFAM, sur leur vie...

Documentaire Faut-il croire Wikipedia ? Enquête sur un monde parallèle Rencontre avec les Wikipédiens, Interview de Jimmy Wales, le fondateur de la célèbre encyclopédie en ligne Wikipédia qui fait...

Documentaire Huawei et la 5G : faut-il avoir peur de la Chine ? Des voitures autonomes, des opérations chirurgicales à distance, un internet dix fois plus rapide…Les possibilités données par la 5G...

Article Les équipes de sécurité se préparent trop lentement aux cyberattaques Dans un monde presque entièrement numérique, les entreprises sont devenues plus que jamais dépendantes de la technologie. Malheureusement, cette...