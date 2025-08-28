Faut-il filmer constamment la police ? C’est le principe du copwatching : suivre les policiers et filmer leurs interventions, afin de filmer et/ou interrompre une bavure.
Documentaire : 66 minutes – Copwatch
Réalisation : Maëlle Joulin
Documentaire : 66 minutes – Copwatch
Réalisation : Maëlle Joulin
En 2017, Christophe, alors officier de police judiciaire, décide de rentrer à la DGSI. Dès sa prise de poste,...
C’est dans une Lorraine marquée par la crise sidérurgique, entre les années 1970 et 1980, que se tisse une intrigue...
Paris ne dort jamais. Tension, délinquance, bagarres et course-poursuites dans les rues. Tel est le lot quotidien des équipes...
Plus le prix augmente, plus le trafic et la contrebande explosent. Aujourd’hui, on estime qu’en Europe, plus de 30%...
L’affaire de Natacha Fortage bouleverse autant qu’elle interroge. Cette mère de famille, décrite par son entourage comme discrète, attentive...
A Lille, les policiers ont fort à faire. Supermarchés, cafetiers, et pharmacies de la ville sont devenus les cibles...
Des règlements de compte sanglants et des rues envahies par les déchets ont terni l’image parfaite de Naples. Crimes...
En plein été, alors que les stations balnéaires sont prises d’assaut, les forces de l’ordre sont sur tous les...
Le mercredi 18 août 2010, en fin de matinée, Jean-Paul Chardenoux, garagiste, a rendez-vous avec Marc Féral qui doit...
Juillet 2018, Rédoine Faïd est exfiltré de prison par hélicoptère. Une évasion spectaculaire vécue comme un camouflet et un...
Vienne, en Isère. Petite ville le long du Rhône à 30 km au Sud de Lyon. Petit Tribunal à...
La gendarmerie de Roissy CDG enquête sur une fraude récemment découverte à l’aéroport. Ils sont à la recherche d’un...
Le quotidien les hommes du PSIG-Sabre (Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie) de Palaiseau. Implantées dans des...
Vendredi 28 juin 2001, dans le village de Louvry au centre de la Creuse, un drame vient de se...
Jeffrey Dahmer surnommé « le cannibale de Milwaukee », est un tueur en série américain qui a avoué avoir...
Félix et son frère habitent dans un coin de paradis, au nord d’Ajaccio : le golf de Lava. La...
Depuis la crise économique de 2008, la fraude explose en France : travail au noir, arnaques aux allocations familiales,...
Dans le sud de la France, les férias attirent des dizaines de milliers de personnes pour leurs corridas et...
Guy Georges, de son nom de naissance Guy Rampillon, né le 15 octobre 1962 à Vitry-le-François (Marne), est un...
Vers la fin des années 80, un serial killer terrifie la ville de Rochester, dans l’Etat de New-York. Ses...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site