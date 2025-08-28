Ressources Dans la même catégorie

Podcast Traîtres : celui qui s’était perdu sur le web En 2017, Christophe, alors officier de police judiciaire, décide de rentrer à la DGSI. Dès sa prise de poste,...

Podcast L’affaire Arnaud Thomas-Chevallier C’est dans une Lorraine marquée par la crise sidérurgique, entre les années 1970 et 1980, que se tisse une intrigue...

Documentaire Paris, capitale de la délinquance Paris ne dort jamais. Tension, délinquance, bagarres et course-poursuites dans les rues. Tel est le lot quotidien des équipes...

Documentaire Trafic, contrebande : la nouvelle guerre du tabac Plus le prix augmente, plus le trafic et la contrebande explosent. Aujourd’hui, on estime qu’en Europe, plus de 30%...

Podcast Natacha Fortage, ne me quitte pas L’affaire de Natacha Fortage bouleverse autant qu’elle interroge. Cette mère de famille, décrite par son entourage comme discrète, attentive...

Documentaire Police de Lille : tensions chez les ch’tis A Lille, les policiers ont fort à faire. Supermarchés, cafetiers, et pharmacies de la ville sont devenus les cibles...

Documentaire Naples sous tension : comment la police tente de reprendre la Scampia Des règlements de compte sanglants et des rues envahies par les déchets ont terni l’image parfaite de Naples. Crimes...

Documentaire Vols, rixes, affrontements : les gendarmes en alerte rouge En plein été, alors que les stations balnéaires sont prises d’assaut, les forces de l’ordre sont sur tous les...

Documentaire L’affaire Feral Le mercredi 18 août 2010, en fin de matinée, Jean-Paul Chardenoux, garagiste, a rendez-vous avec Marc Féral qui doit...

Documentaire La traque de Rédoine Faïd, l’homme le plus recherché de France Juillet 2018, Rédoine Faïd est exfiltré de prison par hélicoptère. Une évasion spectaculaire vécue comme un camouflet et un...

Documentaire Le quotidien d’un procureur Vienne, en Isère. Petite ville le long du Rhône à 30 km au Sud de Lyon. Petit Tribunal à...

Documentaire Gendarmes aux frontières : lutte contre le marché noir La gendarmerie de Roissy CDG enquête sur une fraude récemment découverte à l’aéroport. Ils sont à la recherche d’un...

Documentaire PSIG de Palaiseau : peloton de choc pour interventions à haut risque Le quotidien les hommes du PSIG-Sabre (Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie) de Palaiseau. Implantées dans des...

Documentaire Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee Jeffrey Dahmer surnommé « le cannibale de Milwaukee », est un tueur en série américain qui a avoué avoir...

Documentaire Conflit à la corse : le trésor de la discorde Félix et son frère habitent dans un coin de paradis, au nord d’Ajaccio : le golf de Lava. La...

Documentaire Arnaques, escroqueries, travail au noir : la France qui fraude Depuis la crise économique de 2008, la fraude explose en France : travail au noir, arnaques aux allocations familiales,...

Documentaire Férias du Sud-Ouest : là où la fête tourne au chaos Dans le sud de la France, les férias attirent des dizaines de milliers de personnes pour leurs corridas et...

Documentaire Guy Georges, le tueur du 11ème Guy Georges, de son nom de naissance Guy Rampillon, né le 15 octobre 1962 à Vitry-le-François (Marne), est un...