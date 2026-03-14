Pendant six mois, des gardiens et des détenus de la prison de haute sécurité d’Albany, dans l’Etat de New York, ont été suivis. L’équipe du magazine s’intéresse à Tammy Lord, mère de quatre enfants qui a été condamnée pour vol, à Michael Chmielewski, un meurtrier, et Mike Turner, considéré comme un homme très dangereux. Membre d’un gang, ce dernier a tenté à plusieurs reprises de fomenter des mutineries contre les surveillants. Les caméras se sont aussi immiscées dans les couloirs de la mort aux côtés de personnes qui attendent leur exécution comme Rodney Reed, un Afro-Américain de 48 ans. Quant à Anthony Graves, accusé à tort de meurtre, il a finalement été libéré.