Documentaire

Rarement, un objet a priori aussi anodin aura provoqué une telle discorde. Le compteur Linky censé nous aider à faire des économies est l’objet de toutes les critiques. Dans certains endroits en France, il fait l’objet de manifestations et même d’interdiction d’installation par les mairies. Dans les 15 millions de foyers où il est déjà arrivé, il aurait selon certains fait flamber la facture en obligeant à souscrire une puissance électrique plus élevée et donc plus chère. Mais d’autres critiques pleuvent. Le compteur Linky émettrait des ondes nuisibles pour la santé et il permettrait « d’espionner » les habitudes des consommateurs. Alors qu’on est-il vraiment ? Linky peut-il permettre de faire des économies ? Quel est le réel but d’Enedis avec ce nouvel équipement ? Quelles sont les méthodes de ses installateurs à qui on reproche parfois de passer en force ? Un documentaire de Léonie Bert.