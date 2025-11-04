Quel avenir pour le système de retraite ? Comment fonctionne le système de retraite français ? Faut-il réformer ce...
La couverture maladie est indispensable pour vivre aisément sa vie d’adulte. C’est pourquoi quand vous prenez votre indépendance, vous...
Le Qatar, la seconde maison de ce businessman français
Les fonds garanties sont-ils toujours aussi sûr ?
Nous avons enquêté plusieurs mois dans les coulisses de la jet-set, un milieu très fermé constitué de vraies stars,...
Il gagne de l’argent en vidant les cimetières
La France s’impose aujourd’hui comme l’un des pays les plus dynamiques d’Europe dans le domaine de la PropTech, cette...
Dans un marché immobilier en constante évolution, réussir une transaction – qu’il s’agisse d’un achat, d’une vente ou d’une...
Pepsi et Coca-Cola, les deux géants du secteur de la boisson gazeuse, doivent-ils trembler devant une nouvelle menace venant...
Menacés par les géants du numérique et de nouveaux usages, les acteurs historiques de la grande distribution luttent sans...
Le boulanger, le coiffeur, le pharmacien… Nous avons affaire à eux tous les jours. Epargnés jusqu’alors, ces artisans-commerçants subissent...
Les pérégrinations parfois surprenantes et non dénuées d’imprévus pour trois vacanciers milliardaires. Français originaire d’Avignon, Christian Audigier a fait...
Cet exploitant agricole a fait fortune sur l’île Maurice. Un reportage de Julien Négui.
Pourquoi dépenser une fortune pour partir au bout du monde quand le dépaysement se trouve à quelques kilomètres de...
A Los Angeles, plus de la moitié de la population est d’origine hispanique. Certaines firmes n’hésitent donc pas à...
Pascal Rigo n’est pas un boulanger comme les autres. En quelques années, ce français que les américains ont surnommé...
Marrakech la rouge est devenue l’une des capitales du tourisme mais aussi du luxe. Comment Marrakech s’est-elle hissée au...
La location est le premier poste de dépense des français. Devenir propriétaire ou louer un appartement n’est pas toujours...
« L’avion sur lequel j’embarque pour trois heures de voyage pendant ces vacances est-il fiable et bien entretenu ? » ;...
Avec 3 millions de maisons secondaires, la France est le champion du monde de la résidence secondaire. Et malgré...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site